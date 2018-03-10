T24 LogoT24 Logo
Gündem

- (havadan görüntülerle) TAKSİM CAMİİNDE KABA İNŞAATIN YÜZDE 80'İ TAMAMLANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA Taksim Meydanı'nda bir yıl önce temeli atılan camide kaba inşaatın yüzde 80'i tamamlandı

10 Mart 2018 13:03

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA
Taksim Meydanı\'nda bir yıl önce temeli atılan camide kaba inşaatın yüzde 80\'i tamamlandı. Kubbe üzerinde yer alan pencereler ortaya çıkarken, kaba inşaatın tamamlanmasının ardından binanın iç yapısına geçilecek. Caminin bu yıl ibadete açılması planlanıyor.
Yapımına bir yıl önce başlanan Taksim Camii inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Camideki inşaa çalışmaları kubbe bölümünde yoğunlaşmış durumda. İskele sistemi tamamlanan kubbede yer alacak pencereler ortaya çıkmaya başlarken önümüzdeki günlerde beton dökme işleminin başlamasıyla binanın üzeri kapanmaya başlanacak. Ardından da minarelerin yapılması için start verilecek. Caminin altında 4 kat otopark bulunacağı belirtildi. Giriş katı kültür merkezi olarak yapılması planan caminin 2018 yılı içinde ibadete açılması planlanıyor.

Görüntü Dökümü:
-HAVADAN GÖRÜNTÜ
-Camiden görüntü
-Çalışmalardan görüntü
-Taksim Meydanı
-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
-Camiden görüntü
-Çalışmalar
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Ali AKSOYERZeki GÜNALİSTANBUL DHA Taksim MeydanıKubbeCamininYapımınaTaksim CamiiCamidekiArdındanGirişGörüntü Dökümü HAVADAN GÖRÜNTÜ CamidenMeydanı AKTÜEL GÖRÜNTÜLER Camiden

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24