- (havadan görüntülerle) TAKSİM CAMİİNDE KABA İNŞAATIN YÜZDE 80'İ TAMAMLANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Taksim Meydanı\'nda bir yıl önce temeli atılan camide kaba inşaatın yüzde 80\'i tamamlandı. Kubbe üzerinde yer alan pencereler ortaya çıkarken, kaba inşaatın tamamlanmasının ardından binanın iç yapısına geçilecek. Caminin bu yıl ibadete açılması planlanıyor.

Yapımına bir yıl önce başlanan Taksim Camii inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Camideki inşaa çalışmaları kubbe bölümünde yoğunlaşmış durumda. İskele sistemi tamamlanan kubbede yer alacak pencereler ortaya çıkmaya başlarken önümüzdeki günlerde beton dökme işleminin başlamasıyla binanın üzeri kapanmaya başlanacak. Ardından da minarelerin yapılması için start verilecek. Caminin altında 4 kat otopark bulunacağı belirtildi. Giriş katı kültür merkezi olarak yapılması planan caminin 2018 yılı içinde ibadete açılması planlanıyor.

Görüntü Dökümü:

-HAVADAN GÖRÜNTÜ

-Camiden görüntü

-Çalışmalardan görüntü

-Taksim Meydanı

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Camiden görüntü

-Çalışmalar

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