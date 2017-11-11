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-  (havadan görüntülerle) KİTAP FUARI ÇIKIŞINDA İZDİHAM... EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRENLER OLDU (1)

Haber - Kamera: Ali AKSOYER - Enver ALAS - Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA 36

11 Kasım 2017 19:21

Haber - Kamera: Ali AKSOYER - Enver ALAS - Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA
36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı\'nın girişinde yoğunluk, çıkışında izdiham yaşandı. Haftasonu olması nedeniyle çok sayıda kişi fuarın düzenlendiği Beylikdüzü\'ndeki TÜYAP Kongre ve Fuar Merkez Beylikdüzü\'ne akın etti. Araç yoğunluğunun yanısıra fuar merkezinin önünde bunulan üst geçitte izdiham yaşandı. İzdiham sırasında ezilme tehlikesi geçirenler oldu.  Yoğunluk ve izdiham DHA tarafından havadan da görüntülendi. 

Görüntü Dökümü:
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-Üst geçitteki yoğunluk
-Ezilme tehlikesi geçirenler
-Yoğunluktan detaylar
-Duran trafik
-Polislerin çalışması
-YOĞUNLUĞUN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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