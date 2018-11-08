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- (havadan görüntülerle) DRONE'A YAKALANAN TARİH TALANCILARININ YAPTIKLARI BARAKALAR YIKILIYOR (2) 

Haber-Kamera: Ersan SAN - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)  Eirene Kulesi'nin Haliç Boğazı'na bakan cephesinde, Tarihi Sağır Han'ın çatısına yapılan kaçak barakaların yıkımına başlandı

08 Kasım 2018 17:51

Haber-Kamera: Ersan SAN - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) 
Eirene Kulesi\'nin Haliç Boğazı\'na bakan cephesinde, Tarihi Sağır Han\'ın çatısına yapılan kaçak barakaların yıkımına başlandı. Fatih Belediyesi ekipleri tarafından saat 14.15\'te başlayan yıkım sürüyor. Tarihi Sağır Han\'ın çatısına yapılan bir barakanın çatısına demir monte ederken görüntülenen kişiler, DHA  drone\'nuna tüfekle ateş etmişti. Tarihi kulede kazılar yapıldığı da ortaya çıkmıştı. 

Görüntü dökümü:
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-Havadan görüntülerle yıkım çalışması

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-Yıkımdan detaylar
-Belediye ekipleri
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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