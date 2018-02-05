  (havadan görüntülerle) DEV PLATFORM 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNÜN ALTINDAN GEÇTİ (1)

- Dev petrol platformunun köprü altından geçişi havadan görüntülendi

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Erhan TEKTEN - Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

\'GSP Saturn\' isimli dev petrol platformu 15 Temmuz Şehitler köprüsünün altından geçti.

İstanbul Boğazı\'ndan geçtiğimiz çarşamba günü geçmeyi deneyen ancak başarılı olamayan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı \'GSP Saturn\' isimli dev petrol platformu bu sabah tekrar Boğaz\'a girdi. Dev platform, saat 10.00 sıralarında Marmara Denizi\'nden Boğaz\'a girdi. Kuleleri alçaltılan platform saat 12.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler köprüsünün altından geçti. Dev petrol platformunun köprü altından geçişi havadan da görüntülendi.

Platform Karadeniz\'e doğru ilerliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Platformun Boğaz\'da ilerleyişi

-Köprünün altından geçişi

-HAVADAN görüntüyle köprünün altından geçişi

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