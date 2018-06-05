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- (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - BASIN EKSPRES YOLU'NDA BAKIR YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ; 2 ŞERİT TRAFİĞE KAPANDI 

* Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA TEM bağlantı yolunda bakır yüklü kamyon devrildi

05 Haziran 2018 14:52

* Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA
TEM bağlantı yolunda bakır yüklü kamyon devrildi. 2 şeridin trafiğe kapandığı kaza nedeniyle bölgede trafikte yoğunluk yaşanıyor.
Kaza saat 11.00 sıralarında TEM bağlantı Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde meydana geldi. Sürücüsü Tarık Aydın\'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 EH 5921 plakalı bakır yüklü kamyon devrildi. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapandı.Kamyondan yola dökülen mazot nedeniyle polis çevrede önlem aldı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Havadan görüntü

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AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Kamyondan görüntü
-Yola dökülen mazot
-Polisi önlemi 
-Trafikten görüntü

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Devrilen kamyon
-Yoldan görüntü
-Detaylar 

05.06.2018 -11.33  Haber Kodu : 180605054
05.06.2018 - 11.21 Haber Kodu : 180605050

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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