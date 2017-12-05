T24 LogoT24 Logo
Gündem

  HAKKARİ'DEN İSTANBUL'A KARGOYLA 8 KİLO 290 GRAM EROİN YOLLAMIŞLAR

HaberÇağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) -  İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari Yüksekova'dan bir kargo firmasıyla İstanbul'a gönderilen 8 kilo 290 gram eroin ele geçirdi

05 Aralık 2017 18:10

HaberÇağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) - 
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari Yüksekova\'dan bir kargo firmasıyla İstanbul\'a gönderilen 8 kilo 290 gram eroin ele geçirdi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Doğu Anadolu Bölgesi\'nden İstanbul\'a yüklü miktarda uyuşturucu madde yollanacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda uyuşturucu maddelerin Hakkari Yüksekova\'dan bir kargo firmasıyla İstanbul\'a getirileceği bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, Kağıthane\'de bulunan kargo şirketine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 8 plastik kutuya zulalanmış 16 pakette toplam 8 kilo 290 gram eroin ele geçirildi. Polis ekiplerinin kargoyu yollayan ve teslim alacak kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon, polis kameraları tarafından görüntülendi. Polislerin paketleri açması ve paketlerden çıkan uyuşturucu maddeler görüntülere yansıdı.

Görüntü Dökümü
-------------
(Polis Kamerası)
-Kolinin açılması
-Koliden çıkan kutulardaki uyuşturucu maddeler 
-Genel ve detaylar 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberÇağatay KENARLIDHANarkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüHakkari YüksekovaDoğu Anadolu BölgesiPolisKağıthaneYapılanPolislerinGörüntü Dökümü Polis Kamerası Kolinin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24