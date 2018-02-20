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 - (güvenlik kamerası görüntüsüyle) BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ ÇİFTE SOYGUN KAMERADA

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Cengiz ÇOBAN - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA Kadıköy Bağdat Caddesi'nde iki işyerini soyan hırsızlar çok sayıda elektronik eşya ile kayıplara karıştı

20 Şubat 2018 13:09

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Cengiz ÇOBAN - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA
Kadıköy Bağdat Caddesi\'nde iki işyerini soyan hırsızlar çok sayıda elektronik eşya ile kayıplara karıştı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İlk hırsızlık saat 04:30 sıralarında  gerçekleşti.

Bağdat Caddesi\'nde bulunan beyaz eşya mağazasına gelen hırsızlar önce işyerinin camını kırdı. Ardından da içeri giren hırsızlar maddi değeri yüksek olan elektronik eşyaları alıp çıktı. İkinci hırsızlık ise yaklaşık 50 metre ilerideki bir elektronik mağazasında gerçekleşti. İşyerinin camlarını çekiç ve tekme ile kırarak içeriye giren hırsızlar yaklaşık  60 bin lira değerinde cep telefonu ve dizüstü bilgisayar çaldı. Soygun anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde işyeri önüne gelen 2 kişinin camları tekme ve çekiç ile kırdığı görülüyor. İçeri giren hırsızlar cep telefonu ve bilgiyalarları kısa sürede alarak kaçıyor.

POLİS HIRSIZLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI
Bağdat Caddesi\'ndeki çifte soygunun ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, hırsızların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Bu arada hırsızların işyerlerinin alarm kablolarını kestikten sonra soygunları gerçekleştirdiği kaydedildi.

Görüntü dökümü:
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Soygun anının güvenlik kamerası görüntüleri
Soyulan işyerlerinden gündüz görüntüleri

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Soyulan mağazalar
Polis ekipleri
Kırılan mağaza camları
Ürünleri çalınan standları
Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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