- (GENİŞ HABER) -  D-100'DE KAMYON DEVRİLDİ, EDİRNE İSTİKAMETİ 1.5 SAAT TRAFİĞE KAPANDI

- Kazada rögar kapağı iddiası

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) D-100 Karayolu Beylikdüzü Mevkii Edirne istikametinde seyir halindeki kamyon bir otomobile çarparak devrildi. Her iki araçtaki sürücü ve yolcular şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Yol yaklaşık 1.5 saat trafiğe kapandı. Kamyonun şoförü, aracının tekerinin yarı açık durumdaki rögara girmesi sonucu meydana geldiğini iddia etti.

Kaza saat 07.00 sıralarında D-100 Karayolu Beylikdüzü Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Muzaffer Köseoğlu kullandığı 34 HA 3117 plakalı kamyonun yolda bulunan yarı açık rögara tekerinin düşmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, seyir halindeki bir başka otomobile çarptı ve ardından devrildi..Kaza üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Her iki araçtaki sürücü ve yolcular şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Otomobilde bulunan bir kişi kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu\'nun Edirne istikameti trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı vatandaşlar araçlarından inerek trafiğin açılmasını bekledi. Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, ana yoldaki bazı sürücülerin ise geri geri giderek yan yola geçtiği görüldü.

RÖGAR KAPAĞI YARI AÇIKTI

Yaşadığı kazayı anlatan kamyon şoförü Muzaffer Köseoğlu, bu bölgede mal dağıttığını söyleyerek, \"Yokuş yukarı çıktım geliyordum. Hızım 50-60\'ı geçmez. Rögar kapağı açıktı. Rögar kapağından kurtarayım derken, teker rögara düştü, dengemi kaybettim. Sol tarafa doğru gittim toparlamaya çalıştım toparlayamayınca yan yatırdım aracı. Kapak yarım açıktı. Kimsede bir şey yok çok şükür\" diye konuştu.

15 DAKİKALIK YOL 1,5 SAAT OLDU

Kapanan yol nedeniyle bir çok araç sürücücü trafikte kaldı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafikte kalan sürücülerden Savaş Kansu, \" Yaklaşık 1 buçuk saat oldu bekliyoruz. Avcılar\'dan Büyükçekmece\'ye işime gidiyordum. Normal saatlerde 15 dakikada işime gidiyordum. Şimdi 1,5 saattir yoldayız. Açık rögar kapağı varmış. kalkınca şaftını kesmiş galiba o da devrilmiş. Trafik kapalı bekliyoruz böyle\" diye konuştu.

Bir başka sürücü ise , \"7\'yi 10 geçeden beri burada bekliyorum. İşe de geç kaldık. Şu an kaldıracaklar biz de yolumuzu devam edeceğiz\" dedi. Olay yerine sevk edilen vinç yardımıyla devrilen kamyon bulunduğu noktadan kaldırıldı. Yaklaşık 1.5 saat trafiğe kapalı kalan yol kamyonun yoldan kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yapan kamyondan görüntü

Trafikten görüntü

Görgü tanığı ile röportaj

Açık rögar kapağından görüntü

Trafikteki sürücülerle röportaj

Kamyon şoförü ile röportaj

Kamyonun yoldan kaldırılışı

Diğer detaylar

