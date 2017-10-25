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- FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASI'NDA 3. GÜN

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davanın 3

25 Ekim 2017 13:23

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA
Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davanın 3. duruşması başladı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen duruşmaya 25\'i tutuklu sanık ile 9 tutuksuz sanık katıldı. Duruşma tutuklu sanık Yüksel Nalbant\'ın ifadesinin alınmasıyla devam ediyor. 
 

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