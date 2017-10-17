- FERHAT TUNÇ'A 6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında bu kez \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu\'nca hazırlanan iddianamede, Ferhat Tunç hakkında 2015 ve 2016 yıllarında sosyal paylaşım hesabında yaptığı paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldığı belirtildi. Yasadışı PKK /KCK ve onun uzantısı YPG ve YPJ\'nin propagandasını yaptığı ileri sürülen Tunç\'un \"Terör örgüt propagandası yapmak\" suçundan 1 yıl 3 aydan 6 yıla kadar hapsi talep edildi. Ferhat Tunç, 14 Aralık\'ta İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak. Öte yandan Ferhat Tunç hakkında geçtiğimiz günlerde \"Cumhurbaşkanı\'na hakaret\" suçundan 5 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle Büyükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi\'ne ayrı bir dava açılmıştı.

