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 - FATİH'TE İŞ HANINDA YANGIN

  * Yangında çok sayıda iş yerinde maddi hasar meydana geldi

09 Ocak 2018 11:39

 

* Yangında çok sayıda iş yerinde maddi hasar meydana geldi. 


Haber- Kamera : Alper KORKMAZ / DHA İSTANBUL 
Fatih\'te çok sayıda iş yerinin bulunduğu ve tekstil ürünlerinin satıldığı bir handa yangın çıktı.  İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangında çok sayıda iş yerinde maddi hasar meydana geldi. 
Yangın sabah saatlerinde Mollaferani Mahallesi\'nde bulunan ve tekstil ürünlerinin satıldığı bir iş hanında meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre. handa görevli güvenlik görevlileri henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını farketti. Durum hemen itfaiye ekiplerine haber verildi.  Alanın geniş olması nedeniyle 5 ilçeden itfaiye ekipleri ihbarın geldiği ve çok sayıda iş yerinin bulunduğu hana hareket etti. Hatalı parklar ve dar sokaklar itfaiye ekiplerinin yangına ulaşmasını zorlaştırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken çok sayıda iş yerinde maddi zarar meydana geldi. 

Görüntü dökümü:
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-İtfaiye ekiplerinin olay yerine gidişi
-Ekiplerin hatalı parktan dolayı ilerleyemeyişi
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Vatandaş ile röportaj
-Sokaktan ve handan görüntü
-Diğer detaylar

09.01.2018 - 07.49 Haber Kodu : 180109006

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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