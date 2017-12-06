 - ESKİ FUTBOLCU ZAFER BİRYOL TUTUKLANDI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

FETÖ\'nün futboldaki yapılanması soruşturması kapsamında, savcılığın itirazı sonrasında çıkarılan yakalama kararı kapsamında yeniden gözaltına alınan eski futbolcu Zafer Biryol tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, bugün gözaltına alınan eski futbolcu Zafer Biryol, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na getirildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edilen Biryol\'un tutuklanmasına karar verildi.

İLK KEZ 17 KASIM\'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Zafer Biryol, 17 Kasım\'da Bylock kullandığı iddiasıyla İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Biryol, 28 Kasım\'da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Biryol, soruşturmayı yürüten savcılığın itirazı sonucunda çıkarılan yakalama kararı üzerine bugün polis tarafından gözaltına alınmıştı.