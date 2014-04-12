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Dünya

39 eşi ve 127 çocuğu var, politikacılar oy için peşinde

Hindistan'da 39 eşi ve 127 çocuğu olan Zionnghaka Chana adlı seçmen, tüm yerel politikacıların ilgi odağı oldu

12 Nisan 2014 19:21

Mizoram eyaletinde yaşayan Zionnghaka Chana adlı seçmenin, 39 eşi ve 127 çocuğunun yanı sıra sayısını kendisinin bile bilmediği kadar torunu var. Dünyanın en uzun süren ve en büyük seçimi için oy kullanma işleminin sürdüğü Hindistan'da, bir aşiret lideri olarak destekleyeceği adaya çok büyük oy oranı sağlama kapasitesi olan Chana’yı bölgenin tüm adayları tanımak istiyor.

Chana, tüm aile fertleriyle birlikte Mizoram’ın başkenti Aizawl’ın dışındaki Baktawng bölgesi tepelerinde yer alan 100 odalı bir evde yaşıyor.

radikal.com.tr'de yer alan habere göre, 70 yaşındaki Chana “Her seçim döneminde ailecek epeyce ilgi çekiyoruz. Etki alanımızın haricinde sadece ailemizin verdiği oylar bile çok değerli” diye konuştu. Chana ayrıca “Tek istediğimiz temiz bir yönetim ve şahsi çıkarlar yerine eyalet çıkarlarını düşünen politikacılar” şeklinde konuştu.

Chana’nın eşlerinden biri olan Rinkmini ise “Oy vermeye gittiğimizde, hepimiz aynı aday ya da partiye oy veriyoruz. Bu da 160’dan fazla oyun sadece bir aileden çıkması anlamına geliyor” dedi.

814 milyon seçmenin oy verdiği seçimler 9 aşamada yapılıyor. 7 Nisan’da başlayan seçim, 12 Mayıs’ta sona erecek. Seçim sonuçlarının ise 16 Mayıs’ta açıklanması bekleniyor.

 

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