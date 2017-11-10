- ESENYURT'TA UYUŞTURUCU SATICILARINA  ŞAFAK  BASKINI

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Haber-Kamera:İbrahim AKTÜRK /İstanbul ,(DHA) Esenyurt'ta, uyuşturucu sattıkları iddia edilen şüphelilerin kaldığı adreslere baskın düzenlendi

10 Kasım 2017 11:11

Haber-Kamera:İbrahim AKTÜRK /İstanbul ,(DHA)
Esenyurt\'ta, uyuşturucu sattıkları iddia edilen şüphelilerin kaldığı adreslere baskın düzenlendi. Operasyona özel harekat timleri de destek verdi.
Esenyurt\'ta, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen çok sayıda şüphelinin  evlere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde düzenlenen baskınlara özel harekat timleri de destek verdi. Polis, şüphelilerin kaldığı adreslerde kapıları \'koçbaşı\' ile kırarak içeri girdi. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde arama yapıldı. Operasyon sırasında polis helikopteri de havadan denetim yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
 
Görüntü dökümü:
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-Özel harekat polislerinden görüntü
-Polislerin apartmana girişinden detaylar
-Polis helikopterinden görüntü
-Zırhlı araçtan detaylar
-Genel ve detay görüntüler
 
 

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