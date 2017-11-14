T24 LogoT24 Logo
Gündem

- ESENYURT'TA GELİN KONVOYUNA ATEŞ AÇILDI : 7 YARALI

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA Esenyurt’ta gelin almaya gelen düğün konvoyuna bir apartmandan ateş açıldı

14 Kasım 2017 17:54

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA
Esenyurt’ta gelin almaya gelen düğün konvoyuna bir apartmandan ateş açıldı. Silahlı saldırıda 7 kişi yaralanırken saldırgan, ağabeyi tarafından silahla vuruldu.
Esenyurt\'taki olay geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde meydana geldi. Mihriban Üren ile Kaddafi Çetin\'in en mutlu günü zehir oldu. Düğün konvoyu gelin Mihriban Üren\'i almak için evin önüne geldiğinde yan binanın çatısından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda damat ve gelinin akrabalarından 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırgan, ağabeyi tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Düğün konvoyundakiler saldırganı linç etmek istedi. Olay yerine gelen polis tarafından saldırgan öfkeli kalabalığın elinden kurtarıldı. Saldırgan ve diğer yaralılar tedavileri için hastalere götürüldü. Olay nedeniyle çiftin düğünü ertelendi.

Görüntü Dökümü:
---------------
-Olaylar sırasında çekilen cep telefonu görüntüleri
-Nişanda çekilen görüntüler
-Olay yerinden detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Ersan SANDHA EsenyurttaSilahlıEsenyurtMihribanKaddafiDüğünSaldırıdaSaldırganOlayGörüntü Dökümü Olaylar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24