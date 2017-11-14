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- ERHAN TİMUROĞLU YAKALANDI (2)

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA İstanbul’da bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu’nu öldürmekten aranırken, bir işadamının evini ve ofisini kurşunladığı öne sürülen Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet Gazetesine el bombalı saldırı sanığı Erhan Timuroğlu

14 Kasım 2017 13:01

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA
İstanbul’da bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu’nu öldürmekten aranırken, bir işadamının evini ve ofisini kurşunladığı öne sürülen Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet Gazetesine el bombalı saldırı sanığı Erhan Timuroğlu yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce yapılan operasyonda Sancaktepe\'de yakalanan Erhan Timuroğlu\'yla birlikte yanındaki  C.A. da gözaltına alındı . Evde yapılan aramalarda 2 kalaşnikof silah,  ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ile sahte kimlikler ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:
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-Timuroğlu\'nun yerde yatarken fotoğrafı
-Ele geçirilenlerin fotoğrafı
-Timuroğlu\'nun karıştığı olaylara ilişkin arşiv görüntüler

14.11.2017 - 09.49 Haber Kodu : 171114017_

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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