  ENİS BERBEROĞLU'NUN MÜEBBET HAPSİ  İSTENDİ  (2)

Haber: Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

İstinaf Savcısı, Enis Berberoğlu\'nun, \"Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla açıklamak\" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi\'nde görülen ve kamu güvenliği gerekçesiyle kapalı yapılan duruşmada tutuklu sanık CHP Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun söz aldığı ve savunmasını yaptığı öğrenildi. Ardından Berberoğlu\'nun avukatlarının da savunma yaptığı duruşmada 2. Ceza Dairesi Cumhuriyet Savcısı Mustafa Öztürk\'ün esas hakkındaki mütalaasını açıkladığı kaydedildi.

SAVCI MÜEBBET İSTEDİ

Savcı Öztürk\'ün mütalaasında, Berberoğlu\'nun, \"Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla açıklamak\" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep ettiği öğrenildi.

Esas hakkındaki mütalaadan sonra saat 15.00\'a kadar ara verildi.

