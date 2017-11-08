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- (ek görüntüyle) BETON MİKSERİNİN BORUSU PATLADI: 3 YARALI 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA Kadıköy Fenerbahçe'de bir inşaatta beton dökümü sırasında beton mikserinin borusu patladı

08 Kasım 2017 18:12

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Kadıköy Fenerbahçe\'de bir inşaatta beton dökümü sırasında beton mikserinin borusu patladı. Olayda 3 işçi yaralandı. Durumu diğerlerine göre ağır olan işçinin borunun patlamasıyla inşaat alanına düştüğü belirtildi.  Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından şantiyeden çıkarıldı. Yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-İtfaiyenin çalışmasından görüntüler
-Yaralıların ambulansa taşınması
-Görgü tanığı ile röp.
-Detaylar


 

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