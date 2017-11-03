- (ek görüntülerle) ŞİLE'DE 4 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI ... ACI HABERLE YIKILDILAR 

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI - İSTANBUL DHA

Şile\'de batan gemiyle ilgili yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 4 kişinin cesedine ulaşıldı. Şile sahilinde gelecek umutlu haberi bekleyen mürettebat yakınları acı haberle yıkıldı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre Şile açıklarında batan geminin kayıp mürettebatıyla ilgili sürdürülen arama çalışmalarında, 4 kişinin cesedine ulaşıldı. 3 gündür Şile sahilinde umutlu bekleyişlerini sürdüren mürettebat yakınları acı haberle yıkıldı.

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı ise ulaşılan ceset sayısını 2 olarak açıkladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nın internet sitesinden yapılan açıklamada,\" 3 Kasım\'da icra edilen arama kurtarma ve dalış faaliyetleri neticesinde 2 mürettabatın cansız bedenine ulaşılmıştır\" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kıyıda bekleyen ekipler

-Arama çalışmaları

-Ailelerin görüntüsü

-Detaylar

