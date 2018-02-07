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- (ek görüntü ve bilgiyle )- ÇOCUK ESİRGEME KURUMU BAHÇESİNDE KAZA: 1 ÖLÜ

- Servis minibüsü, kadını ezdi

07 Şubat 2018 14:18

- Servis minibüsü, kadını ezdi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Kartal\'da çocuk esirgeme kurumu bahçesinde servis minibüsünün ezdiği kadın çalışan hayatını kaybetti.
Olay Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'na bağlı Kartal Emrullah Turanlı Çocuk Evleri Sitesi\'nin bahçesinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi.  Geri manevra yapan servis minibüsü arkasında bulunan 37 yaşındaki Elif Özdemir\'e çarptı. Çocuk esirgeme kurumunda çalıştığı belirtilen Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası olaya şahit olan Özdemir\'in çalışma arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Olay sonrası servis sürücüsü Hasan Kula gözaltına alındı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Savcının incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cenazenin kaldırıldığı sırada kadının olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.  

Görüntü Dökümü
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-Cenazenin görüntüsü
-Servis minibüsünün görüntüsü
-Polis ve sağlık ekiplerinin görüntüsü
-Çalışanların birbirine sarılarak ağlaması
-Olay yeri ve savcı incelemesi
-Polisn servis minibüsü incelmesi
-Olay  yer ekiplerinin çalışması
-Servis minibüsünün çekici ile götürülmesi
-Ailenin kaza yerine gelmesi
-Sinir krizi geçirmesi
-Cenazenin kaldrılması
-Genel ve detay görüntüer


07.02.2018 - 10.37 Haber Kodu : 180207027

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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