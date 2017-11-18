- (ek bilgilerle) 10 İLDE FETÖ OPERASYONU : 45 GÖZALTI KARARI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA

İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce düzenlenen operasyonda bylock kullanıcısı olduğu belirtilen 45 kişi hakkında gözaltın kararı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin sağlık kontrolü

- Genel ve detaylar

18.11.2017 - 06.19 Haber Kodu : 171118011

