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- (ek bilgi ve görüntüyle) İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ  İSTANBUL  DHA  İstanbul'da özel harekat polisinin de desteği  ile uyuşturucu uyuşturucu operasyonu düzenlendi

04 Ocak 2018 12:16

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ  İSTANBUL  DHA 
İstanbul\'da özel harekat polisinin de desteği  ile uyuşturucu uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Ümraniye\'de önceden belirlenen 7 farklı adrese özel harekat ve çevik kuvvet polisinin  katılımıyla  uyuşturucu operasyonu düzenledi. Cemil Meriç Mahallesi İstiklal Caddesi\'ndeki operasyon kameraya yansıdı.  Plis ekipleri evde arama yaptı. Özel harekat polisleri de aramalar sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı. Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken , adreslerde yapılan aramalar devam  ediyor. 

Görüntü Dökümü
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-Polis ekiplerinin eve girişi
-Evde ve çevresinden yapılan aramalar
-Evden genel ve detay görüntüler
-Diğer detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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