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 - (ek bilgi ve aktüel görüntü) TAKSİM'DE SİLAH SESLERİ : 3 YARALI 

Haber-Kamera; Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA Taksim Meydanı yakında iki grup arasında çıkan silahlı kavga paniğe neden oldu

09 Mart 2018 22:06

Haber-Kamera; Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA
Taksim Meydanı yakında iki grup arasında çıkan silahlı kavga paniğe neden oldu. 
Taksim Meydanı Kazancı yokuşunda bulunan bir otelin girişinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Çok sayıda silah sesi Taksim Meydanı\'nda paniğe neden oldu. Bazı kişiler kaçarken bazı kişilerin Cumhuriyet Anıtı çevresinde gizlendiği görüldü. Çatışmada 3 kişi yaralandı. Polis, çatışmayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken kaçan kişilerin araçlarını Mete Caddesi\'nde terkedip yaya olarak uzaklaştı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Taksim Meydanı\'nda kaçışanlar
-Anıt çevresinde gizlenenler
-Polisin önlemleri
-Kazancı yokuşundan görüntü
-Yaralının götürülmesi
-Yerdeki silah
-Kaçan kişilerin terkettiği araç

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