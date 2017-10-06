- DİNK CİNAYETİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN İHMALİ DAVASINDA 5 SANIĞINA TAHLİYE

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink\'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 85 sanıklı davada, dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri Gazi Günay, Ergün Yorulmaz ve Hüseyin Yılmaz ile Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlileri Metin Balta ve Ahmet Çetiner\'in tahliyesine karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada, eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek, eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ve gazeteci Ercan Gün ile eski jandarma-emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar hazır bulundu.

SAVCI 4 SANIĞA TAHLİYE İSTEDİ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını veren Savcı Mehmet Yeşilkaya, Samsun emniyet görevlileri Metin Balta ve Ahmet Çetiner ile Trabzon jandarma görevlileri Gazi Günay ve Ergün Yorulmaz\'ın tahliyesini talep etti. Savcı, dinlenmeyen tanıkların varlığı nedeniyle diğer sanıkların tutukluk hallerinin devamını istedi. Savcının mütalaasını açıklamasının ardından sanık Ergün Yorulmaz fenalaşınca duruşma salonu dışına çıkarıldı. Sanık Yorulmaz, kısa bir süre sonra jandarmalar eşliğinde salona getirildi.

SANIKLAR TAHLİYELERİNİ TALEP ETTİ

Daha sonra sanıkların taleplerine geçildi. Sanıklardan dönemin Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'nde Güvenlik Şube Müdürü olan Yakup Kurtaran, Samsun\'da tutuklanan polis grubu içinde bir tek kendisinin tutuklu kaldığını ifade ederek \"Eşim 16 yıldır MS hastası, ben de Ergün Yorulmaz gibi 2003 yılından beri kalp hastasıyım. Rahatsızlığım nedeniyle her an kalp krizi geçirme riskim var. Kalp krizi durumunda 12 dakikada içinde müdahale edilmesi gerekiyor. Cezaevinde kalp krizi geçirecek olsam daha X-Ray cihazlarının bulunduğu yere geldiğimde ölebilirim. Dosyaya otopsi raporumu koymaktansa tahliyemi karar vermenizi talep ediyorum\" dedi. Diğer sanıklar da tahliyelerini talep etti.

5 SANIĞA TAHLİYE VERİLDİ

Taleplerin ardından kısa bir ara veren mahkeme heyeti, dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri Gazi Günay, Ergün Yorulmaz ile Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlileri Metin Balta ve Ahmet Çetiner ile birlikte savcının tahliye talebinde bulunmadığı Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Hüseyin Yılmaz\'ın tahliyesine karar verdi. Bu kararın ardından davadaki tutuklu sayısı 16\'ya düştü. Heyet duruşmayı, 4-5-7-8 Aralık tarihine bıraktı. Gelecek duruşma, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz\'ün de aralarında bulunduğu 5 sanığın savunması alınacak.

