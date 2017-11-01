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  DEAŞ ÜYELERİ KEŞİF YAPARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

- BOMBALI ARAÇLA SALDIRI PLANI

01 Kasım 2017 17:40

- BOMBALI ARAÇLA SALDIRI PLANI... 

Haber-Kamera:  Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA
DEAŞ üyesi olduğu belirtilen şüphelilerin geçtiğimiz cumartesi günü Bayrampaşa\'daki bir alışveriş merkezinin otoparkına bıraktığı bombalı araçla keşif yaparken kameralara yansıdığı ortaya çıktı.
Şüphelilerin aracı bırakmadan önce keşif yaparken güvenlik kamerasına yansıdıkları o anlardan alınan fotoğraflar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Beyaz araçtaki şüphelilerin fotoğrafları

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