  DEAŞ ÜYELERİ KEŞİF YAPARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

- BOMBALI ARAÇLA SALDIRI PLANI...

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA

DEAŞ üyesi olduğu belirtilen şüphelilerin geçtiğimiz cumartesi günü Bayrampaşa\'daki bir alışveriş merkezinin otoparkına bıraktığı bombalı araçla keşif yaparken kameralara yansıdığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin aracı bırakmadan önce keşif yaparken güvenlik kamerasına yansıdıkları o anlardan alınan fotoğraflar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Beyaz araçtaki şüphelilerin fotoğrafları