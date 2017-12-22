- ÇEKMEKÖY'DE SİLAHLI ÇATIŞMA ANI KAMERADA

- İki grup çatıştı, sokaktaki ev, iş yeri ve araçlara kurşun isabet etti

- O anlar sokaktaki bir kişi tarafından görüntülendi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Çekmeköy\'de iki grup arasında çatışma çıktı. Çatışma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki grup arasında çatışma çıktı. Çatışma anı sokaktaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülerdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çatıyma sonunucu ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak çatışma sırasında çevredeki bir ev, iş yeri ve bazı araçlara kurşun isabet etti. Polis olay sonrası kayıplara karışan şüphelileri arıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Çatışma anı

-Olay yerinden görüntüler

-Polisin inceleme yapması

-Röpler.

-Genel ve detaylar