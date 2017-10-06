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- BEYOĞLU'NDA HASAR GÖREN TARİHİ BİNADA YIKIM

* Beyoğlu'nda, bitişiğindeki binadan yarım metre ayrılan ve yıkılmak üzere olan tarihi bir bina, Kültür  Varlıklarını Koruma Kurulu'nun izniyle belediye ekipleri tarafından yıkıldı

06 Ekim 2017 20:21

* Beyoğlu\'nda, bitişiğindeki binadan yarım metre ayrılan ve yıkılmak üzere olan tarihi bir bina, Kültür  Varlıklarını Koruma Kurulu\'nun izniyle belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım havadan da görüntülendi. 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL/(DHA)
Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi, Yasemin Sokak üzerindeki 3 katlı tarihi bir binanın, bitişiğindeki binadan yarım metre ayrılarak yan yatmaya başladığını gören mahalle sakinleri durumu muhtara bildirdi. Mahalle muhtarı da belediyeyle irtibata geçti.  Belediyenin de başvurusu üzerine İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, tehlike arz eden binada inceleme yaptı. Kurulun onayının ardından bugün öğle saatlerinde boş  binada kontrollü yıkım başlatıldı.
Yıkım hakkında bilgi veren Mahalle Muhtarı Halit Uçar, Beyoğlu\'nun tarihi bir semt olması nedeniyle benzer durumlarla sık sık karşılaştıklarını ve Beyoğlu Belediyesi\'nin temasları sayesinde tarihi bir binanın faciaya neden olmadan kontrollü şekilde yıkılmaya başlandığını söyledi. Uçar, mahalle sakinlerinin geceleri uyuyamadığını ifade ederken, tehlike arz eden binalar için aynı uygulamanın devam etmesini istediklerini belirtti.
 
YARIM METRE YAN YATAN BİNA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Metruk binadaki kontrollü yıkım drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde yıkım yapan işçilerin çalışmaları ve bitişiğindeki binadan ayrılmış olduğu görülüyor.
 
Görüntü Dökümü:
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-Yıkım yapılan binanın Drone ile yüksekten görüntüsü
-İki bina asında açılan boşluk ve yan duran tarihi bina
-Yıkım yapan işçilerin çalışması
-Yıkımı izleyen Mahalle sakinleri
-Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Muhtarı Halit Uçar ile röportaj
-Genel ve detay görüntüler


 

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