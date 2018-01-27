- BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN ZEYTİN DALI HAREKATI AÇIKLAMASI

\"Kim ne derse desin hudutlarımızı güvenliği, milletimizin can ve mal emniyeti tam olarak sağlanana kadar bu operasyonlar sürecek\"

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Enver ALAS - İSTANBUL DHA

Başbakan Binali Yıldırım, Kasımpaşa Tüneli\'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada \"Zeytin Dalı\" harekatına değindi.

Başbakan Yıldırım, \"Bu günlerde ülkemiz Güney sınırlarından bazı tacizlere, saldırılara maruz kalıyor. Ve buna karşı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizin başına bela olan eşkıya sürülerine hak ettiği dersi vermek için Afrin\'de. Orada terörün başını ezene kadar bu faaliyetler sürecek. Kim ne derse desin hudutlarımızı güvenliği, milletimizin can ve mal emniyeti tam olarak sağlanana kadar bu operasyonlar sürecek. Asla ve asla Güney sınırlarımızda bir terör kuşağı oluşmasına müsaade etmeyeceğiz. Allah Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun\" dedi

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-Yıldırım\'ın açıklamaları

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