  BARO BAŞKANLARINDAN  TAHİR ELÇİ İÇİN İSTİKLAL CADDESİ'NDE YÜRÜYÜŞ

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Tahir Elçi cinayeti soruşturmasında ilerleme kaydedilmemesi, Diyarbakır ve İstanbul Barosu tarafından İstiklal Caddesi\'nde düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi\'nde bulunan Fransız Başkonsolosluğu önünde başlayan yürüyüşe, Tahir Elçi\'nin eşi Türkan Elçi, Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, Sakarya Baro Başkanı Zafer Kazan, Artvin Baro Başkanı Ali Uğur Çağal, HDP\'li milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu ile Garo Paylan ve CHP\'li milletvekili Mahmut Tanal ile avukatlar katıldı.

Yürüyüşe katılanlar, \"İnsanlığın bu ortak mekanında silah, çatışma, operasyon istemiyoruz\" yazılı, Tahir Elçi imzalı Türkçe ve Kürtçe yazılı pankart taşıdılar. Yürüyüş sırasında, \"Tahir Elçi onurumuzdur\", \"Barışın elçisi Tahir Elçi\", \"Tahir Elçi ölümsüzdür\" sloganları attılar.

Yürüyüş, Galatasaray Meydanı\'nda yapılan basın açıklaması ile sona erdi. Burada konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, İstanbul Barosu, insan hakları aktivistleri, hukukçular ile birlikte düzenledikleri yürüyüşü, Tahir Elçi katledilişinin üzerinden 2 yıl geçtiği halde soruşturmada ilerleme sağlanamamasını protesto etmek amacıyla düzenlediklerini söyledi.

\'TAHİR ELÇİ\'Yİ KATLETTİĞİNDEN ŞÜPHE EDİLEN BİR KİŞİ DAHİ YOK\'

Tahir Elçi\'nin bütün hayatını insan haklarına, barışa, demokrasiye adadığını söyleyen Özmen, \"Tahir Elçi henüz sahibi bulunamayan bir kör kurşuna kurban gitti. Üzerinden tam iki yıl geçti, ama henüz failleri bulunamadı Tahir Elçi\'nin. Bırakınız failleri, şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulan, yani Tahir Elçi\'yi katlettiğinden şüphe edilen bir kimseye dahi yok. Tahir Elçi soruşturma dosyası etkili bir şekilde yürütülmüyor, sonuç alacak bir şekilde yürütülmüyor, faillerin bulunmasına yönelik gerekli iş ve işlemler yapılmıyor\" dedi.

\'KAMERA GÖRÜNTÜSÜNE İLİŞKİN RAPOR 19 AY SONRA GELDİ\'

Kendileri tarafından bir işyerine ait kamera görüntülerini soruşturma dosyasına 19 ay önce koyduklarını söyleyen Özmen, \"Son olarak Adli Tıp\'tan gelen raporu sizinle paylaşmak istiyorum; bu işyerinin iç kısmına ait görüntü alan üç adet kameranın görüntü aldığı, çalıştığı, yalnız sokağa bakan, sevgili Tahir Elçi\'nin bulunduğu yere bakan kameranın ise bozuk olduğu ve herhangi bir görüntü kaydı yapmadığı şeklinde bir rapor geldi. Ve bu rapor ne zaman geldi biliyor musunuz arkadaşlar? 30 Kasım 2015 tarihinde alınmasını istediğimiz bir kamera kaydının çözümü, raporu 19 ay sonra geldi. Yani bu soruşturma dosyasının başlı başına yürümediğini, ilerlemediğini gösteren bir olgu. Tahir Elçi\'nin adalet ve barış talebi bir gün bu topraklarda hakim olacak\" diye konuştu.

\"BARIŞ İÇİN MÜCADELE EDEN ÇOK ÖRNEK BİR KİŞİLİKTİ\"

Ölümünün ikinci yıl dönümünde Tahir Elçi\'yi saygıyla andıklarını söyleyerek sözlerine başlayan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ise, \"Tahir Elçi gerçek anlamda barış için mücadele eden çok örnek bir kişilikti, örnek bir hukukçuydu. Çok önemli bir şahsiyet kaybedilmiştir ve onun nasıl kaybedildiğine ilişkin iki yıl boyunca bir arpa yol alınamamıştır\" dedi.

Artvin Baro Başkanı Ali Uğur Çağal ise Tahir Elçi\'yi kaybetmenin tüm yurtseverler ve barışseverler için büyük kayıp olduğunu söyledi.

Sakarya Baro Başkanı Zafer Kazan de \"Bizleri ölümünde dahi birleştiren barışın elçisini kaybettik. Bir arada yaşamayı savunuyoruz ve Tahir Elçi de bu amaca hizmet eden bir başkanımızdı. Kendisini rahmetle anıyor, katil ve katillerinin bir an önce bulunmasını temenni ediyorum\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Türkan Elçi\'nin Mahmut Tanal ve Ahmet Özmen ile yürüyüş yerine gelmesi

-Yürüyüşün başlaması

-Sloganlar eşliğinde yapılan yürüyüşten genel ve detay görüntüler

-Galatasaray Meydanı\'nda basın açıklaması

-Ahmet Özmen, Mehmet Durakoğlu, Zafer Kazan ve Ali Uğur Çağal\'ın konuşmaları

