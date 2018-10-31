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 - BAKIRKÖY'DE MİDİBÜS AĞACA ÇARPTI: 11 YARALI (3)

Haber-Kamera: Ersan SAN - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Bakırköy Sahilyolunda bir midibüsün ağaca çarpması sonucu 11 kişi yaralandı

31 Ekim 2018 18:02

Haber-Kamera: Ersan SAN - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Bakırköy Sahilyolunda bir midibüsün ağaca çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.
Kaza saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Bakırköy Sahil Yolu\'ndan Florya istikametine giden servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, araçta bulunan 16 yolcudan 10\'u ve sürücü yaralandı.  Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevkedildi. Yaralılar yol kenarında ambulans bekledi. Yaralılar gelen ambulanslarla hastaneye götürülüyor. Servis midibüsünün Atatürk Havalimanı\'na personel taşıdığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yerde yatan yaralılar
-Ambulansın gelişi
-Yaralıların götürülmesi
-Kaza yapar araç
-Detaylar


 

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