- BAKAN ARSLAN: GEBZE'DEN HALKALI'YA MARMARAY ARAÇLARIYLA 77 KİLOMETREYİ KESİNTİSİZ HALE GETİRECEĞİZ

* Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,

\"Bu sene sonunda Gebze\'den Halkalı\'ya Marmaray araçlarıyla 77 kilometreyi kesintisiz hale getireceğiz\"

\"Bununla da yetinmeyip yaptığımız üçüncü köprü olan orta koridorun karayolu anlamında önemli bir tamamlayıcısı olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde bir de raylı sistem yapacağız. Proje bitmek üzere. Yakın da onun da ihalesini başlatacağız\"

Haber-Kamera: Gül KABA - Özgür KUMANOVALI - İSTANBUL DHA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, \"Bu sene sonunda Gebze\'den Halkalı\'ya Marmaray araçlarıyla 77 kilometreyi kesintisiz hale getireceğiz\" dedi.

Bakan Ahmet Arslan\'a Maltepe Üniversitesi tarafından Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı\'nın planlanması, inşası ve sonuçlandırılmasındaki sürecindeki gayretleri ve katkısı nedeniyle fahri doktora tevdi edildi.

Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) 7. Olağan Genel Kurulu kapsamında Maltepe Üniversitesi\'nde gerçekleştirilen fahri doktora tevdi törene Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz katıldı.

Törende Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Tebriz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyyit Muhammed Purmuhammedi, Bakü Yabancı Diller Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Abdulla, Gürcistan Gori Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Giorgi Sosiaşvli ve Rusya Bilimler Akademisi öğretim üyesi Prof. Dr. Dimitri Vasiliyev yanı sıra birçok üniversite rektörü, öğretim üyeleri ile öğrenciler de yer aldı.

\"TÜRKİYE\'DEN 3-4 SAATLİK UÇUŞ MESAFESİNDE ERİŞEBİLDİĞİMİZ NÜFUS 1,5 MİLYAR\"

Törende konuşan Arslan, Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar ve senato üyelerine teşekkür ederek, bu unvanın kendini hem gururlandırdığını hem de mahcup ettiğini belirtti. Bakan Arslan, \"Türkiye\'den 3-4 saatlik uçuş mesafesinde erişebildiğimiz nüfus 1,5 milyar. Bu nüfusun bulunduğu ülkelerdeki toplam GSYH\'sinin 35 trilyon dolar. Bu rakamın olması içinde ham maddenin bir yerden bir yere ulaştırılması lazım. Bunun için yıllık pazar 75 milyar dolar. Biz avantajlı konumumuzu Türkiye adına katma değere dönüştürmek için çalışıyoruz\" dedi.

\"EKONOMİK BÜYÜKLÜĞÜ BİRKAÇ KATINA ÇIKACAK\"

Asya\'yı Avrupa\'ya, Kafkasları Ortadoğu\'ya, Balkanları Kafkaslara bağlamak adına çok yönlü ulaşım ağlarını geliştirmek için adımlar attıklarını vurgulayan Arslan, \"Ülkemizi de sadece doğu-batı aksında değil, aynı zamanda Kuzey-Güney aksında da ulaşım koridorlarına kavuşturuyoruz. Gelecek dönem bizim coğrafyamızın da içinde bulunduğu bölgelerimizin dönemi. İnanıyoruz ki Anadolu, Kafkasya ve Orta Asya üçgeninde taşımacılık orta vadede şu anki ekonomik büyüklüğünün birkaç katına çıkacak. Bu nedenle coğrafyamızın, ulaşımın her modunda tercih edilen uluslararası bir koridor haline getirilmesi bizim bir zorunluluğumuzdur\" diye konuştu.

\"BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU HATTI ÇOK ÖNEMLİ\"

30 Ekim\'de Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı açıldığını söyleyen Arslan, \"Çin\'den Avrupa\'ya kadar kesintisiz yük taşıma imkanı tanıdı, bu çok çok önemli. Yakın zamanda Kars-Iğdır-Dilucu-Nahcivan-İran hattını da yaparak bu koridoru hem İran\'a oradan Pakistan\'a kadar bağlayabilme şansına sahip olacağız\" şeklinde konuştu.

\"MARMARAY ARAÇLARIYLA 77 KİLOMETREYİ KESİNTİSİZ HALE GETİRECEĞİZ\"

Marmaray\'ın İstanbulluların yaşamını kolaylaştırdığını belirten Arslan, \"Bu sene sonunda Gebze\'den Halkalı\'ya Marmaray araçlarıyla 77 kilometreyi kesintisiz hale getireceğiz. Bununla da yetinmeyip yaptığımız üçüncü köprü olan orta koridorun karayolu anlamında önemli bir tamamlayıcısı olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde bir de raylı sistem yapacağız. Proje bitmek üzere. Yakın da onun da ihalesini başlatacağız\" dedi.

BAKAN YILMAZ: 2018 YILINDA 27 MİLYAR 760 MİLYONUN ÜZERİNDE KAYNAK AYIRDIK

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise, 2018 yılında yükseköğretim kurulu ve üniversiteler için 27 milyar 760 milyonun üzerinde kaynak ayırdıklarını söyledi. Yılmaz, \"Bu miktarın toplam eğitim içindeki oranı yüzde 20\'den fazladır. Bugün itibariyle yükseköğretim kurulu çatısı altında 112\'si devlet, 68\'i vakıf üniversitesi ve 5\'i de vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 185 yükseköğretim kurumumuz vardır. Erkeklerde yükseköğretimde okullaşma oranı yüzde 40, kızlarda okullaşma oranı yüzde 44. Bu oranla yükseköğretimde en fazla okullaşma oranına sahip ülke Türkiye\'dir. Öğrenci bakımından da Avrupa\'da, Rusya\'dan sonra ikinci sıradayız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Arslan kürsü konuşması

-Bakan Yılmaz kürsü konuşması

-Töreden detay görüntüler

-Fahri doktora ünvanını verilirken detay görüntüler



