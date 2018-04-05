T24 LogoT24 Logo
Gündem

- ATAŞEHİR'DE YANGIN PANİĞİ:  EŞİNİ YANAN EVDE ZANNEDİNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Ataşehir'de 5 katlı bir binanın 3

05 Nisan 2018 13:51

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Ataşehir\'de 5 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Bina sakinleri  kendi imkanlarıyla binadan çıkarken yanan dairede oturan kadın eşinin içeride olduğunu zannedince uzun süre gözyaşı döktü.
Yangın saat 10.00 sıralarında İçerenköy  Mahallesi Karaoğlan sokakta bulunan 5 katlı bir binanın 3. katındaki dairede çıktı.  Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın nedeniyle binayı bir anda dumanlar sardı. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken panik yaşandı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye  ve polis ekiplerine haber verdi

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ev sahibi Melek Sarı eşinin yanan dairede olduğunu zannedince uzun süre gözyaşı döktü. Komşuları şoka giren kadını teselli etmeye çalıştı. Sağlık ekipleri kadına ambulansta müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında yangın kontrol altına alındı. Evde yapılan incelemede yanana dairede kimsenin olmadığı öğrenildi. Eşi Süleyman Sarı\'nın evde olmadığı öğrenen kadın rahat bir nefes aldı.
Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
-----------
-Binadan görüntü
-Daireden yükselen duman
-Binadan çıkanların görüntüsü
-Yaşanana panik
-Yerdeki vatandaşların görüntüsü
-Melek Sarı\'nın görüntüsü
-Kadının ağlaması
-Kadın ile röp.
-Komşularının  teselli etmeye çalışması
-Sağlık ekiplerinin ambulansa götürmesi
-Vatandaş ile röp
-Genel ve detay görüntüler


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera CengizBinaYangınKaraoğlanYangınıBOĞULDU İhbarEvMelek SarıKomşularıSağlıkEvdeEşi Süleyman SarıYangınlaGörüntü Dökümü BinadanSarıKomşularının

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24