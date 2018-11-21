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- ARNAVUTKÖY'DE BONZAİDEN ÖLÜM İDDİASI

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İSTANBUL DHA Arnavutköy'de 21 yaşındaki genç ölü bulundu

21 Kasım 2018 15:54

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İSTANBUL DHA
Arnavutköy\'de 21 yaşındaki genç ölü bulundu. Gencin bonzai kullandıktan sonra hayatını kaybettiği öne sürüldü
Olay Arnavutköy\'e bağlı Anadolu Mahallesi Şule sokaktaki binada meydana geldi. İddiaya göre Muhammet K. (21), arkadaşların kaldığı eve geldi. Arkadaşları akşam eve döndüklerinde Muhammet K.\'nin cansız bedeni ile karşılaştı . Gencin bonzai kullandıktan sonra hayatını kaybettiği öne sürüldü. Polis evde kalan İ.A. ve O.A.\'yı ifadelerini almak üzere Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği\'ne götürdü.  Muhammet K.\'nin cesedi Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Gencin fotoğrafı


 

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