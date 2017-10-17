- ARAÇ KİRALARKEN BU TUZAĞA DÜŞMEYİN 



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

İstanbul\'da kurdukları sahte araç kiralama şirketi üzerinden hiç otomobilleri olmamasına rağmen kiralayacakları araçlar için kapora toplayarak ortadan kaybolan 3\'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobil kiralamak isteyen 180 mağdurdan toplam 360 bin lira para topladıkları ortaya çıktı.

ŞEBEKENİN YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKARILDI

İstanbul\'da polise başvuran çok sayıda kişi internet üzerinden buldukları bir kiralama şirketi tarafından dolandırıldıklarını söyleyerek şikayetçi olması üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Polis yaptığı incelemede dolandırıcıların internet üzerinde özellikle Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde \"Bayrama özel kiralama fırsatları\", \"Özel günleriniz için araç temin edilir\" gibi kampanyalar düzenleyerek müşteri topladıkları öğrenildi. Daha sonra sözde araç rezarvazyonu yaparak müşterilerden kapora adı altında bin ile 4 bin lira arasında para toplayan şüphelilerin bir iki hafta sonra işyerlerini kapatarak ortadan kayboldukları öğrenildi. Şüphelilerin geçtiğimiz haziran ayından bu yana iki haftada bir işyeri değiştirerek çok sayıda kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.

ÇETEYE OPERASYON DÜZENLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olaydan sonra başlatılan soruşturmada polis şüphelilerin kimliklerini tespit ederek operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda üçü kadın 7 kişi gözaltına alındı. Çete lideri olduğu öğrenilen Mehmet B.\'nin 9 ayrı suçtan polis tarafından arandığı tespit edildi. Soruşturmada şüpheli şahısların otomobil kiralamak isteyen 180 kişiyi dolandırdığı, toplam 360 bin lira para topladıkları tespit edildi. Şüphelilerle birlikte 2 tabanca, polis kelepçesi, dolandırıcılık olaylarında kullandıkları 20 telefon, 63 otomobil kiralama sözleşmesi ele geçirildi.

HİÇ OTOMOBİLLERİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmada araç kiralama şirketinin bir tane bile otomobilinin olmadığı ortaya çıktı. Poliste yapılan sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilere yapılan operasyonun görüntüsü

-Şüphelilerin adliyey sevki