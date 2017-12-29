- (aktüel görüntüyle)- ABDULLAH GÜL: ASLINDA O KHK'YI BEN SAHİPLENDİM

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL DHA

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul\'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. GÜL, twitter üzerinden yaptığı KHK açıklamasının eleştirilmesine yanıt verdi.

\"YALNIZ ORADA BİR BOŞLUK GÖRÜYORUM\"

\"Çok tartışıldı gördüğüm kadarıyla\" diyen Gül, \"Biliyorsunuz Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı, aslında o KHK\'yı ben sahiplendim. Doğru amaçla ve iyi niyetle yapmış bir kararname. Yalnız orada bir boşluk görüyorum. İleride durumdan vazife çıkaracak bazıları hepimizi çok üzecek olaylara vesile verebilirler. O yüzden ufak bir düzeltmeyle bunun önüne geçilebilir diye düşündün. Nitekim birçok saygı duyduğumuz hukukçu da bu şekilde açıklamada bulurdular\" dedi.

\"BİR MESELE ARAMANIN DA ANLAMI OLMADIĞI KANAATİNDEYİM\"

\"Bunu oraya buraya çekmenin hiçbir anlamı yok\" diyen Abdullah Gül, \"Ben hayatını millet ve devlete hizmet ederek geçirmiş eski bir cumhurbaşkanıyım. Önemli konularda görüşlerimi halkla paylaşmak da bir sorumluluk benim için. Bunun arkasında bir mesele aramanın da anlamı olmadığı kanaatindeyim\" diye konuştu.



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-Gül\'ün açıklaması

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