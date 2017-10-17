- (aktüel görüntülerle geniş haber) OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE SAHİPSİZ ÇANTA ALARMI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Özgür EREN - Akın ÇELİKTAŞ İSTANBUL DHA

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümü tuvaletinde unutulan sahipsiz bir çanta paniğe neden oldu. Hastanenin onkoloji bölümü tedbir maçlı boşaltıldı. Uzman ekibin fünye ile patlattığı çantanın bir hasta yakını tarafından unutulduğu belirtildi.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümünde tuvalette bir sahipsiz çanta olduğunu görenler durumdan şüphelenerek olayı polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastanenin onkoloji bölümü tedbir amaçlı boşaltıldı. Çevre güvenliği alınarak hastalar ve hasta yakınları uzaklaştırıldı. Olay yerine bomba imha uzmanı sevk edildi. Kısa sürede hastaneye gelen uzman ekip çantayı fünye yerleştirerek patlattı. Çantada herhangi bir suç unsurunun bulunmadığı belirtilirken bir hasta yakını tarafından unutulduğu ifade edildi.



Görüntü Dökümü:

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Okmeydanı Onkoloji bölümünün boşaltılması

Hastaların ve hasta yakınlarının uzaklaştırılması

Güvenlik önlemleri

Bomba imha uzmanının olay yerine gelmesi

Hastaneden gelen patlama sesi

Genel ve detaylar

17.10.2017 - 14.44 Haber Kodu : 171017119

17.10.2017 - 13.54 Haber Kodu : 171017109

17.10.2017 - 13.37 Haber Kodu : 171017097