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  (AKTÜEL GÖRÜNTÜ) MESUT YILMAZ VE EŞİ BERNA YILMAZ İSTANBUL'A GELDİ 

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz'ı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi

16 Aralık 2017 23:20

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz\'ı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı\'na indi. 
Oğulları Mehmet Yavuz Yılmaz\'ın ölümünden haberi olmayan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz çifti Los Angeles\'ten saat  19.40 sıralarında İstanbul\'a geldi. Yılmaz çiftini yakınları ve dostları karşıladı. 
THY\'ye ait tarifeli uçaktan inen Yılmaz ile eşi Berna Yılmaz, aprondan araçlarla B Kapısı\'ndan çıkarıldı. Yakınları ve akrabaları tarafından karşılanan Yılmaz ile beraberindekiler, araçla havalimanından ayrıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Havalimanında bekleyenler
-Yılmaz çiftinin ayrılması (siyah minibüs)
-Minibüsün içindekiler
-Detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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