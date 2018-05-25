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- (aktüel görüntü)  CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İBB'Yİ ZİYARET ETTİ (1)

Haber: Cansel KİRAZ - Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA- Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) ziyaret etti

25 Mayıs 2018 21:07

Haber: Cansel KİRAZ - Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA- Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ni (İBB) ziyaret etti.  
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Süleymaniye Camii\'nde cuma namazı kıldıktan sonra Saraçhane\'deki İBB binasına geçti. Erdoğan\'ın ziyareti yaklaşık 3 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB\'den çıktığı sırada yanı gelen bir genç kızın çok heyecanlandığı ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Genç kız daha sonra yanına gelen annesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı Uysal ile bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra çevrede toplanan vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. 

Görüntü Dökümü:
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın çıkışı
- Genç kız ile konuşması
- Erdoğan\'ın vatandaşlar sohbet etmesi
- Detaylar 


25.05.2018 - 17.47 Haber Kodu : 180525167

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