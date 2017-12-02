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Kültür-Sanat

  Akademisyenler Sergisi Açılıyor                

 İSTANBUL, (DHA)-Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 20

02 Aralık 2017 13:49

 İSTANBUL, (DHA)-Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 20.yıl etkinlikleri kapsamında oluşturduğu ‘‘Akademisyenler Sergisi’’, bilim ve sanat üreterek geleceğe umutla bakmamızı sağlayan eğitimci ve sanatçı akademisyenleri bir araya getiriyor. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özen’in küratörlüğünde farklı alanlardan gelerek bu sergide buluşan akademisyenler, “Biz Kaybolduk” konseptiyle ürettikleri işlerini Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde sergiliyorlar.

Akademisyenlerin çalışmalarının çıkış düşüncesini, dünyada yaşanan teknolojik, politik ve ekonomik gelişmelerin  gösterdiği gibi  insanlığın ürettiğinin içerisinde kendisini bulamaması ve bir tür kaybolma halini yaşaması olduğu belirtiliyor. Akademisyenlerin ürettikleri eserlerde;  ekonomik krizler, mülteci sorunları ve kayıpların ülkelerin kaybolmasına, milletlerin kaybolmasına, göçlerin oluşmasına neden olduğuna vurgu yapılıyor. Bir tür ‘‘akıl yitirme durumunu’’ yaşayan dünyanın, bu çaresizliğine bir çözüm bulamadığı belirtiliyor. 

Akademisyenler Sergisi\'ndeki eserler de genellikle ‘‘Biz Kaybolduk’’ konsepti, üreten insanların da yaşanan bu kaotik gelişmeler karşısında ürettiklerinin içinde kendilerini bulamamaları hali bilim ve sanat üreten her insanın içinde yaşadığı durumu çok iyi yansıttığına işaret ediliyor.    

Serginin, 6 Aralık 2017 tarihinde Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Fuaye Sergi Salonu’nda saat 13:30’da açılışı yapılacak.

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