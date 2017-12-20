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-  AK PARTİ'Yİ İŞGAL DAVASI'NDA KARAR İÇİN ARA VERİLDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)  15 Temmuz darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın işgal girişimine ilişkin tümü tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada karar için ara verildi

20 Aralık 2017 17:45

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) 
15 Temmuz darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı\'nın işgal girişimine ilişkin tümü tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada karar için ara verildi.  
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesinin karşısında bulunan duruşma salonlarının bulunduğu binada yapılan duruşmaya 12 tutuklu sanık, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı. 3 sanık da SEGBİS sistemi ile katıldı. Duruşmada avukatlar esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptıktan sonra sanıklara son sözleri soruldu. Son sözü sorulan tutuklu sanık ihraç edilen Binbaşı Faruk Şimşek, \"Umarım vereceğiniz karar Türk hukuk tarihine utanç olarak geçmez. Ne karar verirseniz verin vatan sağolsun\" dedi.

KARAR 16.00\'DA AÇIKLANACAK
Son sözleri sorulan diğer sanıklar da tahliyelerini ve beraatlerini istedi. Mahkeme, saat 16.00\'da kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi. 

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların darbe gecesi İstanbul Valiliği\'ni giderek işgal girişiminde bulundukları belirtiliyor. 60\'ı er 75 kişi hakkında hazırlanan İddianamede, sanıklar için, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmaya teşebbüs\" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. 
 

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