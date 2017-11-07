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- ABD BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA SAKİNLİK HAKİM

- Sınırlı vize randevusu alanların yarından itibaren işlemlerini gerçekleştireceği öğrenildi

07 Kasım 2017 13:25

- Sınırlı vize randevusu alanların yarından itibaren işlemlerini gerçekleştireceği öğrenildi.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İstanbul DHA
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yaşanan vize krizinin ardından dün akşam yapılan yazılı açıklama sonrası ABD\'nin Türkiye\'deki diplomatik temsilciliklerinde sınırlı ölçüde vize başvurularını yeniden kabul etmeye başladı. ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu\'nda ise bugün sakinlik hakimdi.
Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize krizinde önemli bir gelişme yaşandı. ABD Büyükelçiliği\'nden dün akşam yapılan açıklamada “Ön güvenceler temelinde Türkiye\'de kısıtlı vize hizmetlerinin yeniden başlamasına izin verecek derecede güvenlik durumunun iyileştiğine inanmaktayız\" ifadelerine yer verildi. Yapılan açıklamanın ardından bugün ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu\'na gelenler oldu. Bazıları  pasaport işlemleri için geldiğini belirtilerken bir kaç kişi  ise yanlış geldiğini söyleyerek geri döndü. 
Sınırlı vize randevusu alanların da yarından itibaren işlemlerini gerçekleştireceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-ABD İstanbul Başkonsolosluğundan görüntü
-Konsolosluğa gelenler
-Gelenlerle röp.
-Genel ve detaylar
 

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