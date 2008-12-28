-8 derecedeki ‘Atatürk Koşusu’ ağlattı



Bolu’da düzenlenen “Atatürk Kupası Kros” yarışına katılan ilköğretim okulu öğrencileri, eksi sekiz dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşadı. Soğuk havanın etkisiyle bazı öğrenciler fenalık geçirirken, bazıları da göz yaşlarını tutamadı.





Atatürk Kupası Kros Müsabakası’na, ilk ve orta öğretim öğrencileriyle, üniversiteden, erkek ve bayanlarda toplam 150 kişi katıldı.



Hava sıcaklığının eksi sekiz derece olmasına rağmen bin metre ve bin 200 metre koşan öğrencilerden bazıları, koşularını tamamlamalarının ardından soğuk havanın etkisiyle fenalık geçirdi.



Bayılan, ağlayanlar, aileleri tarafından ısıtılmaya çalışan öğrenciler oldu. Soğuk hava nedeniyle neredeyse buz tutan öğrenciler ailelerinin yardımıyla montlarını giyerek ısınmaya çalıştı.



VALİ “ÖNLEM ALDIK” DEDİ, VELİLER TEPKİLİ



adalya töreni için gelen Bolu Vali Yardımcısı Cemal Yıldızer, öğrenciler için gerekli olan önlemlerin alındığını ve üşümemeleri için uygun kıyafetlerin giydirildiğini savundu.



Veliler ise yetkililere tepki göstererek, soğuk havada koşu yapılmasının doğru olmadığını kaydettiler.



