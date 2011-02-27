-36 derecede 46 dakika

T24 - Çinli Jin Songhao -36 derece soğukta karın altında 46 dakika kalarak, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazandı.

Çinli Jin Songhao, -36 derece soğuğa aldırış etmeden bir dünya rekoruna imza attı.

Songhao, tüm vücudunu buz gibi karın içerisinde tam 46 dakika tutmayı başardı. Böylece Jin Sangho, Guiness Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazandı.

Ancak bu Jin Sangho’nun Guinness’e ilk girişi değil. Sangho, daha önce de buz kalıplarıyla dolu bir konteynırın içerisinde yaklaşık 2 saat geçirerek dünya rekoru kırmıştı. Ancak bir süre önce Hollandalı Wim Hof bu rekoru Sangho’nun elinden almıştı.