-3 derecede bikini giydiler

T24- Antalya'ya 37 kilometre uzaklıktaki kayak merkezi Saklıkent'te, sıfırın altında 3 derecede bikini defilesi yapıldı.



İŞTE - 3 DERECEDE BİKİNİ DEFİLESİ







Bir mayo firmasının 2010 Yaz Koleksiyonu'nun defilesi ve katalog çekimleri, Bakırlıtepe'nin yamacında bulunan 1850 metre yükseklikteki Saklıkent'te karlar içinde yapıldı. Kırmızı, turkuaz, sarı ve altın sarısı renklerin hakim olduğu yaz koleksiyonunu, Podyum Ajans mankenleri Tuğçe Şentuna, Ezgi Güler, Hatice Kalit, Margarita Hayruline, Cecilia Manjate ve Anastasiye Ayaz tanıttı. Ellerinde şemsiye, elma şekeri ve tüylerden oluşan aksesuarlarıyla kar üzerinde yürüyen modeller, kimi zaman soğuktan titredi. Zirveye günübirlik ziyarete gelen tatilciler defile ve çekimleri ilgiyle izledi. Saklıkent'te çekimleri tamamlayan mankenler kartopu oynayıp kızaklarla kaymayı da ihmal etmedi.





Bikini tanıtımında 1.5 yıl önce Türk ile evlenerek Antalya'ya yerleşen 26 yaşındaki Anastasiye Ayaz, güzelliğiyle ön plana çıktı. 93- 60- 93 vücut ölçülerinde ve 1.80 boyundaki Ayaz, Rusya'da avukatlık öğrenimi gördüğünü söyledi. Moskova Üniversitesi Hukuk Bölümü mezunu olan Ayaz, mesleğini ileride Türk vatandaşlığı kabul edildiğinde Antalya'da yapmayı planladığını anlattı.