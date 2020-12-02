Zoom'un değeri bir günde yüzde 14 düştü | Pandemi nedeniyle iş toplantılarının ve eğitimin online platforma kaymasıyla yükselişe geçen Zoom, 2019'dan beri en ciddi kaybını yaşadı.
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2019'un son günlerinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 1.5 milyona yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Koronavirüs salgını insanların günlük alışkanlarını değiştirdi.
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Koronavirüs nedeniyle dünyanın dört bir yanında insanlar evden çalışmaya ve eğitim almaya başladı. Bu nedenle online toplantılar yapılmasına imkân tanıyan uygulamalar kısa süre içinde yaygınlaştı.
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O uygulamalardan en çok bilinen ve kullanılanlardan biri Zoom. 9 yıl önce kurulan ve 2019’da 10 milyon kullanıcıya hizmet veren uygulama, Koronavirüs ile birlikte kısa sürede 300 milyon kullanıcıya ulaştı.
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Ancak Zoom en ciddi kaybını yaşadı. Zoom'un hisseleri salı günü yüzde 14 düşüş yaşayarak şirketin tarihinin en kötü gününü yaşamasına neden oldu.
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CNBC'de yer alan habere göre, bu düşüş, platformun üçüncü çeyrek beklentilerini tutturmasına rağmen kullanıcı sayısındaki artışın yavaşlama trendine girmesi sonrası meydana geldi.
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Aynı habere göre, Zoom üçüncü çeyrekte gelirini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 367 oranında artırdı. Ancak yatırımcıların Zoom'un uzun vadede 2020 yılındakine benzer bir kullanıcı artışına erişemeyecek olması düşüş trendinin fitilini ateşledi.
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Koronavirüs sürecinde Zoom'ın hisseleri sadece 2020 yılında yüzde 500 arttı.