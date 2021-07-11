Zincirli Höyük'te, Demir Çağı ve Orta Çağ'a ait eserler bulundu
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 5 bin yıllık tarihi kalıntıların bulunduğu Zincirli Höyük'te, 3 ayrı alanda başlatılan kazı çalışmalarının 13'üncü etabında, Demir ve Orta Çağ dönemine ait eserler bulundu.
11 Temmuz 2021 15:15
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İslahiye ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Zincirli Mahallesi'nde yer alan ve pandemi nedeniyle 2 yıldır çalışmalarına ara verilen Zincirli Höyük'te, 8 hafta sürecek 13'üncü etap kazılarına başlandı.
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40 hektarlık alanda, 3 noktada yapılan kazı çalışmalarını, Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. David Schloen'in başkanlığında 15 arkeolog ve öğrencilerin de yer aldığı 40 kişilik ekip yürütüyor.
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Kazı eş direktörü Virginia Herrmann, Zincirli Höyük bölgesinde yapılan kazılarda çıkan mutfak ve ambar olarak kullanılan alanların tespit edildiğini, yerleşim alanları içinde yapılan kazılara da devam edildiğini söyledi.
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Zincirli Höyük'teki kazı sorumlularından Kate Morgan ise, kazılarda şu ana kadar dönemin krallarına ait steller, heykeller, makyaj kutusu, Demir ve Orta Çağ'a ait bileziklerle 2 aslan sfenksleri bulunduğunu kaydetti.
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Zincirli Höyük'te, Demir Çağı ve Orta Çağ'a ait eserler bulundu
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Zincirli Höyük'te, Demir Çağı ve Orta Çağ'a ait eserler bulundu
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Zincirli Höyük'te, Demir Çağı ve Orta Çağ'a ait eserler bulundu
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Zincirli Höyük'te, Demir Çağı ve Orta Çağ'a ait eserler bulundu