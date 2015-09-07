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Zeliş ile Boysan... Rengârenk bir resim gibi geçtiler hayattan

07 Eylül 2015 21:42

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Geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden LGBTİ aktivistleri Zeliha Deniz ve Boysan Yakar'ın cenazeleri Şişli Camisi'nden kaldırılarak, toprağa verildi.

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Zeliş Deniz, İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği ve Lambdaİstanbul gibi derneklerin aktif üyelerindendi.

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Boysan Yakar, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün danışmanlığını yapıyordu.

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Yakar, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde de CHP'nin Şişli Belediye Meclisi adayları arasında yer almıştı.

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Zeliş Deniz, 3 gün önce 33. yaşını kutlamıştı.

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