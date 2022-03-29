Zehirlendiği iddia edilmişti; Roman Abramovich de Dolmabahçe’deki görüşmelere katıldı
29 Mart 2022 11:31
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Rusya ile Ukrayna arasında Dolmabahçe'de yapılan görüşmelere Roman Abramovich de katılıyor.
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Görüşmelere zehirlendiği iddia edilen Rus iş adamı Roman Abramovich de katıldı.
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Erdoğan'ın konuşması sırasında masada olmayan Abramovich'in Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanında oturduğu görüldü.
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Abramovich ve iki Ukraynalı üst düzey müzakerecide göz kızarıklığı, ağrılı ağlama ve eller ve yüzlerde deri soyulması gibi semptomlar görüldüğü öne sürülmüştü.
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Zehirlendiği iddia edilmişti; Roman Abramovich de Dolmabahçe’deki görüşmelere katıldı
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Zehirlendiği iddia edilmişti; Roman Abramovich de Dolmabahçe’deki görüşmelere katıldı
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