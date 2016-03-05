Erdoğan'ın kehaneti Zaman'la gerçek oldu: Benim başörtülü bacılarıma saldırdılar!
05 Mart 2016 19:38
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Bir süredir kayyum atanacağı yönünde hakkında haberler çıkan Zaman gazetesinin de bünyesinde bulunduğu Feza Gazetecilik A.Ş'ye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararı doğrultusunda el kondu.
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Zaman gazetesinin önünde bekleyen kalabalığa polis, biber gazı ve TOMA'yla müdahale etti.
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Kayyumların geldiği sırada Zaman çalışanları
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Erdoğan, Gezi sürecinde tartışma yaratan Kabataş çıkışında “Benim başörtülü bacılarıma saldırdılar” demiş ancak görüntüler bu iddiaları doğrulamamıştı.