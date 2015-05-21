T24 LogoT24 Logo

Yüzüklerin Efendisi'nin kahramanları Frodo ve Sam kaç kilometre yol yürüdü?

21 Mayıs 2015 23:47

111

J. R. R. Tolkien'ın efsane serisi Yüyüklerin Efendisi'nin Peter Jackson tarafından beyaz perdeye aktarılan film serisi tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlendi.

211

Filmde serinin ana karakterlerinden Frodo ile Sam'in, yüzüğü ait olduğu yere ulaştırmak için gerçekleştirdiği uzun yürüyüşe tanık oluyoruz. Peki bu yürüyüş ne kadar uzundu ve kaç saat sürdü? Artık bu iki sorunun net cevabını biliyoruz…

311

Playtuşu'nda yer alan habere göre, ismini paylaşmak istemeyen bir Yüzüklerin Efendisi hayranı, ABD yüzölçümünden yola çıkarak Sam ve Frodo’nun seyahatini rakamlara döktü. İşte o seyahat:

411

Hobbiton’dan Bree’ye 40 saat boyunca 193 km

511

Bree’den Rivendell’e 90 saat boyunca 483 km

611

Rivendell’den Moria’ya 60 saat boyunca 281 km

711

Lórien’den Amon Hen’e 90 saat boyunca 483 km

811

Amon Hen’den Black Gate’e 50 saat boyunca 257 km

911

Black Gate’ten Minas Morgul’a 35 saat boyunca 177 km

1011

Cirith Ungol’dan Mount Doom’a 25 saat boyunca 112 km

1111

Böylelikle, ikili toplamda 440 saat süren yolculukları boyunca yaklaşık 2173 km yürümüş oldular.

ETİKETLER

yüzüklerin efendisifrodosamyürüyüşorta dünya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24