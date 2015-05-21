Yüzüklerin Efendisi'nin kahramanları Frodo ve Sam kaç kilometre yol yürüdü?
21 Mayıs 2015 23:47
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J. R. R. Tolkien'ın efsane serisi Yüyüklerin Efendisi'nin Peter Jackson tarafından beyaz perdeye aktarılan film serisi tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlendi.
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Filmde serinin ana karakterlerinden Frodo ile Sam'in, yüzüğü ait olduğu yere ulaştırmak için gerçekleştirdiği uzun yürüyüşe tanık oluyoruz. Peki bu yürüyüş ne kadar uzundu ve kaç saat sürdü? Artık bu iki sorunun net cevabını biliyoruz…
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Playtuşu'nda yer alan habere göre, ismini paylaşmak istemeyen bir Yüzüklerin Efendisi hayranı, ABD yüzölçümünden yola çıkarak Sam ve Frodo’nun seyahatini rakamlara döktü. İşte o seyahat:
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Hobbiton’dan Bree’ye 40 saat boyunca 193 km
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Bree’den Rivendell’e 90 saat boyunca 483 km
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Rivendell’den Moria’ya 60 saat boyunca 281 km
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Lórien’den Amon Hen’e 90 saat boyunca 483 km
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Amon Hen’den Black Gate’e 50 saat boyunca 257 km
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Black Gate’ten Minas Morgul’a 35 saat boyunca 177 km
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Cirith Ungol’dan Mount Doom’a 25 saat boyunca 112 km
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Böylelikle, ikili toplamda 440 saat süren yolculukları boyunca yaklaşık 2173 km yürümüş oldular.